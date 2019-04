Grande Fratello 2019: si incatena fuori Cinecittà per l'esclusione dal reality

Grande Fratello 2019: Diego Spiego, 28 anni, si è incatenato fuori Cinecittà per protestare contro l'esclusione dal programma 'Ma non ce l'ho con Barbara D'Urso'.

Grande Fratello 2019 è appena iniziato su Canale 5 e lui, il concorrente escluso dal reality "dopo 10 anni di provini" si è incatenato davanti all'ingresso di Cinecittà in segno di protesta.

Diego Spiego, 28 anni, di Campoleone ha deciso di protestare per l'esclusione dal Grande Fratello 2019 con tanto di catene e cartello: "Dopo 10 anni di casting e provini il mio GF è qui fuori ad un passo da lì... con la sfortuna di non essere figlio, parente o ex di..."

Dopo la protesta, che si è tenuta ieri davanti ai cancelli degli studi di Cinecittà a Roma, Spiego ha voluto fare chiarezza sul suo gesto con un post su Facebook: "Ci tenevo a precisare che la mia protesta di ieri non è assolutamente un'accusa nei confronti di Barbara D'Urso persona che amo e stimo tantissimo" - si legge sotto un selfie in cui il ragazzo appare accanto alla conduttrice - "Ma la domanda che ripeto qui è sempre la stesa: dove sono tutte quelle persone comuni, normali che come me hanno fatto casting e provini per anni per poi ritrovarsi in TV solo gente già nota e conosciuta?"

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2019 in effetti, spiccano tanti figli e parenti di vip: dalla sorella del calciatore Mauro Icardi, Ivana, a Serena Rutelli, figlia dell'ex-sindaco di Roma e di Barbara Palombelli, e poi ancora l'ex-marito di Tina Cipollari e Cristian Imparato, ex-concorrente (e vincitore) di Io Canto. Sono lontani i tempi in cui nella leggendaria Casa del Grande Fratello entravano veri sconosciuti o al massimo persone che avevano fatto qualche esperienza come modella o figurante.