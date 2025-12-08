Dal Grande Fratello al set di Scorsese, ex concorrente nel cast di The Saints 2: "Ora posso condividere foto"

Vittorio Menozzi, noto al pubblico per la partecipazione al Grande Fratello 2023, ha coronato uno dei suoi sogni nel cassetto: l'ex gieffino ha condiviso sui social alcune foto dal backstage della seconda stagione della docu-serie di Martin Scorsese presenta: The Saints. L'influencer e modello, che dopo il reality condotto da Alfonso Signorini ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha preso parte come attore - probabilmente in qualità di comparsa - a una delle produzioni più attese del momento.

La soddisfazione di Vittorio Menozzi per il nuovo traguardo

Vittorio ha accompagnato le immagini con un post carico di gratitudine e significato, rivolto ai suoi follower: "Finalmente posso condividere qualche foto dal backstage della seconda stagione di The Saints, prodotta da Martin Scorsese. Uno dei giorni più belli della mia vita-un promemoria che ogni sfida vale la pena di essere affrontata, e che ogni traguardo nasce dal duro lavoro. Il resto è gratitudine e dedizione al mio percorso."

La serie che racconta la vita dei santi

Martin Scorsese Presenta: The Saints è una docu-serie che ha debuttato su Fox Nation (negli USA) nel novembre 2024, prodotta e narrata dal celebre cineasta americano. La serie, ancora inedita in Italia, esplora le vite di vari santi cristiani, concentrandosi sui loro drammi, le loro tentazioni e il loro impatto sulla fede.

Vittorio Menozzi al Grande Fratello

La prima stagione ha dedicato episodi a figure come: Giovanni Battista, Maria Maddalena, San Sebastiano, Mosè il Nero, Thomas Becket, Francesco d'Assisi, Giovanna d'Arco e Massimiliano Kolbe. Ogni episodio è seguito da un dibattito tra Scorsese e figure religiose e letterarie.

I Santi che saranno protagonisti della nuova stagione

Nella prima parte della seconda stagione Martin Scorsese ha narrato la vita di: San Patrizio, San Pietro, Santa Maria e Carlo Acutis. Alcune delle riprese si sono svolte quest'estate a Custonaci, in provincia di Trapani, tra le altre location annunciate c'erano Roma, Assisi e Matera, dove sono state girate le scene, ancora inedite, con Vittorio Menozzi