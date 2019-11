Gossip Girl, Kristen Bell tornerà come voce narrante nel sequel

Kristen Bell tornerà come voce narrante nel sequel di Gossip Girl, serie attualmente in lavorazione per HBO Max.

Kristen Bell sarà ancora una volta la voce narrante di Gossip Girl, nel sequel attualmente in lavorazione per HBO Max ad opera dei creatori Josh Schwartz, Stephanie Savage e Joshua Safran.

The Good Place: Kristen Bell interpreta Eleanor

La notizia del ritorno di Kristen Bell è stata confermata dai produttori della serie, che hanno sempre pensato a lei come voce narrante delle vicende dell'Upper East Side: "Kristen Bell è sempre stata e sarà sempre la voce di Gossip Girl"

La nuova serie sequel di Gossip Girl è stata annunciata a luglio e sarà ambientata otto anni dopo il finale dello show originale. Le vicende seguiranno una nuova generazione di adolescenti delle scuole private di New York, che vengono introdotti dal famoso sito web Gossip Girl. La serie esplorerà il modo in cui i social media e il panorama della stessa New York sono cambiati negli anni successivi alla storia di Blair Waldorf e Serena Van Der Woodsen.

Il creatore Josh Schwartz ha anche affermato che, per tutti loro, le porte sono aperte per il ritorno del vecchio cast, tra cui Blake Lively e Leighton Meester, ma per adesso non si hanno notizie della loro possibile presenza.

Al momento non è ancora nota una data di uscita, sappiamo solo che il nuovo servizio streaming di WarnerMedia, ovvero HBO Max, farà il suo debutto nella prossima primavera 2020.