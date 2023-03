Kristen Bell sarà la protagonista della nuova serie comedy di Netflix

Kristen Bell è pronta ad approdare su Netflix protagonista e produttrice con una nuova serie comedy creata da Erin Foster, progetto che vede coinvolto Steve Levitan come produttore esecutivo.

Kristen Bell è pronta per un nuovo ruolo e a tornare sul piccolo schermo come protagonista di una serie comedy. L'attrice approderà nuovamente su Netflix con uno show creato da Erin Foster e di cui Steve Levitan sarà il produttore esecutivo.

Come riportato da Deadline, Netflix ha ordinato una nuova serie comedy attualmente ancora senza un titolo, creata e prodotta da Erin Foster. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Steven Levitan (Modern Family) e la stessa Kristen Bell che ne sarà la protagonista.

La serie, per cui l'attrice è rimasta in trattative con la piattaforma streaming negli ultimi due mesi e che vede coinvolta la 20th Television, si basa sulla vita della Foster e racconterà "dell'improbabile relazione tra una donna irriverente, schietta e agnostica, interpretata dalla Bell, e un rabbino non convenzionale", secondo quanto riportato dalla sinossi ufficiale.

Lo show è il secondo su Netflix per Kristen Bell che, proprio lo scorso anno, ha recitato nella miniserie composta da 8 episodi La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Inoltre, i fan dell'attrice l'hanno recentemente vista nella pellicola Inviati per forza, per la regia di Claire Scanlon.