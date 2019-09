Google suggerirà quali film e programmi TV guardare, anche in streaming

Google aggiunge alle sue ricerche anche suggerimenti per programmi tv e film da guardare, anche in streaming.

Google sta aggiungendo suggerimenti su programmi TV e film da guardare anche tramite le piattaforme di streaming.

Grazie ad una nuova modalità di ricerca chiamata What to Watch, sarà proprio Google a suggerirci quale programma guardare. Infatti, quando si cercherà tramite il motore di ricerca termini come "cosa guardare", Google deciderà al posto nostro suggerendoci anche dove poter guardare il tutto, solo dopo però aver dichiarato quali abbonamenti streaming possediamo.

Dopo aver selezionato i servizi streaming ai quali siamo abbonati, Google terrà conto della selezione quando suggerirà spettacoli e film, utilizzando questi dati anche per fornire collegamenti rapidi da guardare immediatamente.

La ricerca in realtà è più complessa e completa di quanto ci si aspetterebbe e per questo al momento è fruibile soltanto negli Stati Uniti. Grazie ai risultati che verranno fuori, verranno fornite anche diverse informazioni essenziali su dove noleggiare o comprare un film online, ad esempio. La ricerca in sé col tempo imparerà anche a capire i nostri gusti, un po' come Netflix, e grazie all'utilizzo costante sarà in grado di darci consigli più mirati su cosa guardare.

Al momento non si sa ancora quando il servizio sarà disponibile in Italia.