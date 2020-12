Google: tra le parole più cercate del 2020 Maradona, Kobe Bryant e Gigi Proietti

I nomi delle celebrità scomparse dominano la classifica delle parole più cercate del 2020 su Google e ai primi posti troviamo Diego Armando Maradona, Kobe Bryant, seguiti da Gigi Proietti e da altre personalità italiane e internazionali.

Diego Armando Maradona

Kobe Bryant

Gigi Proietti

Ezio Bosso

Ennio Morricone

Sean Connery

Franco Lauro

Jole Santelli

George Floyd

Naya Rivera

Una foto di Kobe Bryant con sua figlia Gianna

Un anno è composto da dodici mesi ma questo 2020 sembra davvero non finire più. Già dal mese di gennaio si poteva intuire che quella che ci aspettava non sarebbe stata un'annata così facile da digerire dal punto di vista emotivo, poi la pandemia ha scacciato ogni dubbio e nel mondo è partito un countdown generale che si concluderà soltanto con l'ultimo giorno di dicembre. Ciò che rimarrà impresso nella memoria è soprattutto il gran numero di vittime che questo 2020 lascerà dietro di sé: milioni di persone comuni ma anche decine di celebrità che, indipendentemente dalla loro età, hanno detto addio a questo mondo per cause naturali, malattie o incidenti.

Cannes 2008: il mini-show del Pibe de Oro durante la presentazione di Maradona by Kusturica

Non sorprende, dunque, che a dominare l'elenco delle parole più cercate nel 2020 su Google, siano soprattutto i nomi di personaggi famosi che non ci sono più. Era ancora il mese di gennaio, ad esempio, quando tutti gli appassionati di sport piangevano la prematura scomparsa di Kobe Bryant, morto a soli 41 anni in seguito alla caduta dell'elicottero su cui si trovava insieme a sua figlia Gianna, di appena 13 anni. Nonostante siano trascorsi undici mesi dalla tragedia, il suo nome rimane il secondo più digitato nel motore di ricerca. Prima di lui c'è soltanto un altro campione dello sport, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, ovvero Diego Armando Maradona, morto a 60 anni il 25 novembre. Insomma, due generazioni differenti di sportivi, provenienti da due mondi diversi, accomunati però dalla capacità di lasciare un profondo vuoto nel cuore della gente.

Ad essere colpito dalla falce di questo 2020 è stato poi il mondo del cinema: tante sono state le scomparse che hanno lasciato incredule milioni di persone nel mondo. Ad esempio, sarà impossibile dimenticare le premature scomparse di Naya Rivera e Chadwick Boseman, avvenute entrambe in estate. L'attrice di Glee aveva solo 33 anni quando il suo corpo è rimasto intrappolato negli abissi del lago Piru, in California. Neanche il tempo di riprendersi da questa immane tragedia, ed ecco che alla fine di agosto sui social e sui media di tutto il mondo è rimbalzata la notizia della morte di Boseman, conosciuto da tutti per essere stato l'interprete di Black Panther, un talento che tanto ancora avrebbe potuto dare alla Settima Arte. L'attore aveva solo 43 anni quando si è dovuto arrendere ad un cancro al colon.

Gigi Proietti in sala di doppiaggio del film Un'estate al mare

Più grandi di età ma non per questo meno rimpianti da chi si è trovato di fronte alla notizia della loro scomparsa, sono stati Sean Connery e Gigi Proietti, volati via a distanza di soli due giorni l'uno dall'altro, rispettivamente a 90 e 80 anni. Tra i nomi più cercati su Google nel 2020 troviamo anche due assoluti Maestri della musica italiana ed internazionale: Ezio Bosso ed Ennio Morricone. Il direttore d'orchestra milanese faceva i conti dal 2011 con una malattia neurodegenerativa che lo ha portato a spegnersi il 15 maggio a soli 48 anni. Lo storico compositore romano se ne è andato a 91 anni, lasciandoci in eredità un'infinità di capolavori che tanto hanno dato a noi e al mondo del cinema e dell'arte in generale.

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman in una foto del film

Infine, nella top ten di Google troviamo: Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, morta a 51 anni per complicanze legate al tumore contro cui combatteva dal 2014; Franco Lauro, giornalista e conduttore sportivo, morto a 58 anni a seguito di un malore improvviso; George Floyd, l'uomo di 46 anni ucciso dal poliziotto americano Derek Chauvin dopo essere stato immobilizzato a terra per diversi minuti, con il ginocchio dell'agente schiacciato sul collo fino a che non è riuscito più a respirare. La morte di Floyd ha scatenato enormi proteste nel mondo, riportando al centro dell'attenzione internazionale il movimento Black Lives Matter, il cui significato rientra tra le cose più cercate su Google nel 2020.