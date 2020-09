Good Times: Netflix ordina la versione animata della sitcom di Norman Lear

Good Times, la storica sitcom di Norman Lear, sarà alla base di una nuova serie animata prodotta da Netflix.

Il progetto sarà prodotto da Lear tramite la sua casa di produzione Act II Productions, la star dell'NBA Steph Curry con Unanimous Media, Seth MacFarlane con Fuzzy Door e Sony Pictures TV.

La prima serie animata di Norman Lear si baserà sul cult Good times degli anni '70, mostrando la famiglia Evans affrontare i problemi contemporanei del mondo e della società. Gli episodi cercheranno di ricordarci che con l'amore della nostra famiglia possiamo affrontare e superare ogni problema.

Carl Jones sarà creatore, showrunner e produttore del progetto.

Lear e il produttore Brent Miller hanno dichiarato: "Non possiamo pensare a qualcosa di meglio, in questo momento della nostra cultura, rispetto a una nuova versione della serie animata di Good Times. In un anno pieno di oscurità, questa è una luce luminosa che non dimenticheremo presto. Grazie Sony. Grazie Netflix. Dio ci benedica tutti".

Jeron Smith di Unanimous ha aggiunto: "Lavorare con i talenti leggendari di Norman Lear, Seth MacFarlane e Stephen Curry è un sogno che diventa realtà. Siamo eccitati nel portare avanti il lascito originale di Good Times, ma in versione animata e un po' più matura. Diciamo che la lotta è diventata ancora più difficile".

MacFarlane e Huggins hanno aggiunto: "L'animazione è il mezzo ideale con cui offrire una nuova versione dello show originale, e attraverso la prospettiva dell'umorismo tagliente e acuto di Carl gli spettatori si innamoreranno di nuovo di questi personaggi classici".

La serie originale era stata creata da Mike Evans, Eric Monte e sviluppata da Lear. Sugli schermi aveva così debuttato la prima famiglia afroamericana protagonista di una sitcom. Good Times è andata in onda per sei stagioni su CBS raccontando la storia di Florida e James Evans, genitori di tre figli, nella città di Chicago.

Nel cast c'erano John Amos, Esther Rolle, Ja'net Dubois, Ralph Carter, Jimmie Walker e Janet Jackson.