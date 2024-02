A Good Girl's Guide To Murder: Emma Myers di Mercoledì nelle prime foto della serie

Nelle ultime ore sono emerse online le prime immagini ufficiali di A Good Girl's Guide To Murder, adattamento seriale dell'omonimo romanzo best seller di Holly Jackson, che vede protagonista la Emma Myers incontrata nel successo di Netflix Mercoledì.

Il romanzo pubblicato nel 2019, edito in Italia con il titolo Come uccidono le brave ragazze, è stato nella lista dei best seller del New York Times, e costituisce il materiale base per questo adattamento di BBC, che ha già all'attivo adattamenti simili come ad esempio Conversations with Friends.

La trama

"Il caso è chiuso. Cinque anni fa, la studentessa Andie Bell è stata assassinata da Sal Singh. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui" si legge nella sinossi ufficiale del libro. "Ma essendo cresciuta nella stessa cittadina consumata dall'omicidio, Pippa Fitz-Amobi non ne è poi così sicura. E quando sceglierà il caso come argomento del suo progetto di fine anno, comincerà a dissotterrare segreti che qualcuno in città cerca disperatamente di far rimanere sepolti. E se il vero assassino è ancora da qualche parte lì fuori, fino a dove si spingerà per tenere Pippa alla larga dalla verità?".

Mercoledì 2: il folle allenamento di Emma Myers in un nuovo video di Netflix

Il cast

Oltre ad Emma Myers nel ruolo principale, il cast comprende anche, Anna Maxwell Martin (Motherland, A Spy Among Friends), Gary Beadle (Rye Lane, Small Axe), Mathew Baynton (Ghosts, Wonka) e l'esordiente Zain Iqbal. Questa prima stagione di A Good Girl's Guide To Murder sarà composta da sei episodi.