Gomorroide: stasera su Rai Movie il film con I Ditelo Voi

Va in onda stasera su Rai Movie, alle 21:20, il film Gomorroide, diretto e interpretato dal trio comico partenopeo de I Ditelo Voi.

Gomorroide è la storia di una serie tv comica, Gomorroide, che prende in giro la camorra ed ottiene un grande successo di pubblico. Grazie alla frizzante irriverenza della trama, la gente che la segue ha meno paura della malavita e si ribella ai piccoli soprusi che prima subiva. Non solo, i tre protagonisti, che recitano il ruolo dei feroci e strampalati camorristi, diventano improvvisamente delle vere e proprie star. Quando all'emittente televisiva che trasmette Gomorroide viene recapitata una busta con tre proiettili indirizzata agli attori, nessuno prende quindi veramente sul serio quell'intimidazione. Almeno finché un divertente susseguirsi di eventi ed equivoci, costringerà il trio, suo malgrado, ad entrare in un programma di protezione.

Nel cast, oltre ai tre protagonisti, I Ditelo Voi, anche Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio, Elisabetta Pellini, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande.