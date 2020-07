Gomorra, stasera su TV8 gli episodi 7 e 8: le anticipazioni

Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 7 e 8 della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, è in onda sul canale in chiaro di proprietà di Sky dalla scorsa settimana. In attesa della stagione 5.

Nelle anticipazioni dell'episodio 7, Il ruggito della leonessa, continua l'ascesa di donna Imma, pur se molto breve, come sa chi conosce per intero la prima stagione di Gomorra - La Serie. Mentre Pietro Savastano, isolato in prigione, inizia a perdere lucidità, Imma tiene con coraggio le redini dell'impero e impone una nuova politica del clan scatenando le ritorsioni dei rivali e la diffidenza dei suoi affiliati.

Nell'episodio 8, La scheda bianca, c'è il ritorno di Genny dall'Honduras, attesissimo da mamma Imma che, con la decisione di spedirlo all'estero, ha semplicemente voluto prepararlo a questo momento. Il giovane infatti prende in mano il clan e con un'abile mossa politica si prepara a conquistare Giugliano, il paese dove sarà costruito uno snodo cruciale per gli affari dei Savastano.