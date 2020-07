Gomorra, stasera su TV8 gli episodi 5 e 6: le anticipazioni

Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 5 e 6 della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, è in onda sul canale in chiaro di proprietà di Sky dalla scorsa settimana. In attesa della stagione 5.

Nelle anticipazioni dell'episodio 5, Il ruggito della leonessa, Donna Imma e Genny partono per Milano dove il contabile dei Savastano, Franco Musi, ha gestito un investimento senza il benestare del boss. Dovrà fare i conti con Imma, sempre più determinata a vederci chiaro nella gestione degli affari del clan. Una volta scoperto l'inganno la sua decisione è incontestabili: Musi dovrà perdere la vita.

L'episodio 6, Roulette spagnola, vede invece i due protagonisti più giovani andare all'estero per ordine di donna Imma, ora, a tutti gli effetti, il boss del clan Savanstano, anche se solo temporaneamente: Ciro andrà in Spagna per incontrare Salvatore Conte e Genny in Honduras ad incontrare i narcotrafficanti. Per lui è una vera e propria prova.