Gomorra - Le origini: le ambizioni "imperiali" di Pietro Savastano nel primo teaser trailer del prequel

Si chiama Gomorra - Le origini e, come anticipa il nome, sarà la serie prequel di Gomorra. Una piccola anticipazione dei sei episodi, prodotti da Sky Studios e da Cattleya, in arrivo a gennaio 2026 su Sky e in streaming su NOW, arriva oggi grazie al primo teaser trailer, che fa luce sulle motivazioni che hanno spinto Pietro Savastano a diventare quel boss senza scrupoli che abbiamo conosciuto.

L'analisi del teaser trailer: "ambizioni Imperiali" e ferocia

La prima clip ci porta nella Napoli del 1977, alla scoperta di come tutto è iniziato, di come un giovanissimo Pietro Savastano è entrato nel mondo della criminalità, sullo sfondo di una città in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all'alba dell'arrivo dell'eroina.

Figlio di nessuno (proprio come è stato per Ciro "l'immortale" in Gomorra - La Serie), Pietro cresce come fratello adottivo in una famiglia nella parte più povera di Secondigliano. Ragazzo di strada, si arrabatta come può sognando un benessere che gli è ancora precluso. Si attraversa la perdita dell'innocenza di Pietro insieme ai suoi fratelli ed amici di sempre, le loro ambizioni e il suo primo grande amore, folle e appassionato.

L'incontro con Angelo, detto 'A Sirena, il reggente di Secondigliano, segna poi il suo ingresso nel mondo della criminalità. Tra violenza, alleanze e tradimenti, Pietro scopre però a sue spese il prezzo che quella vita comporta.

Il giovane cast di Gomorra - Le Origini: chi interpreta Pietro e Imma?

Sarà Luca Lubrano a dare volto e corpo al giovane Pietro Savastano, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, per loro e per le loro famiglie.

Insieme a lui nel cast troveremo Francesco Pellegrino nei panni di Angelo 'A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno sarà 'O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere "fedeli" che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi.

Imma e Pietro, interpretati da Tullia Venezia e Luca Lubrano

Tullia Venezia sarà la giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America.

Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e 'A Macchietta, amici di Angelo 'A Sirena.

Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano invece gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello.

Vedremo Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto 'O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell'aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano.

E ancora: Biagio Forestieri vestirà i panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere sarà Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D'Elia si calerà nei panni di Anna, sorella di 'O Paisano.

Quando e dove guardare la serie prequel di Gomorra

Gomorra - Le origini non ha ancora una data precisa d'uscita ma sappiamo che arriverà in esclusiva su Sky, e in streaming solo NOW, a gennaio 2026. Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, anche il prequel è tratto dal romanzo Gomorra di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore.

Il ruolo di Marco D'Amore nella serie sul giovane Pietro Savastano

Gomorra: Marco D'Amore intepreta Ciro

Ancora legatissimo al suo personaggio in Gomorra, quel Ciro "l'immortale" che il boss Pietro Savastano considerava come un seconda figlio, Marco D'Amore è stato il regista dei primi quattro episodi, oltre che supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto.

I due episodi finali sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro).

Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D'amore.