Gomorra tra Coronavirus e spaccio di amuchina nella parodia della serie (VIDEO)

In rete spopola una divertente parodia video di Gomorra ai tempi del Coronavirus ideata dai The CereBros in cui l'amuchina purissima ha preso il posto della cocaina.

Gomorra ai tempi del Coronavirus diventa CoVmorra in una divertente parodia del collettivo The CereBros, scritta e diretta da Berardino Iacovone. Il video mostra Genny che ritorna da Ciro con un nuovo affare tra le mani, ma non è quello che immaginano gli spettatori. I tempi sono cambiati e la cocaina non è più il business che fa girare il denaro. L'emergenza del nuovo virus influenzale ha cambiato gli scenari affaristici delle cosche ed è necessario mettersi in pari.

"Basta coca, puntiamo tutto sull'amuchina". Il gel antisettico è diventato il vero oro trasparente di tutta la nazione. Da Scampia a Secondigliano non si pensa ad altro. Chili e chili di confezioni invadono il mercato e per Ciro e Genny è la nuova occasione della vita. L'irresistibile puntata, diventata virale non solo sui social ma anche via whatsapp, dove è stata condivisa da chiunque, riprende scene e atmosfere di Gomorra - La Serie, musica inclusa, calandole però nel contesto di isteria collettiva che sta investendo l'Italia in questa settimana, con quel tocco di ironia che serve a sdrammatizzare una situazione indubbiamente non facile.

A idearlo sono i The CereBros, social factory - così si definisce nella sua pagina ufficiale - che nasce col preciso intento di diventare un fenomeno social attraverso l'ideazione, la produzione e la distribuzione di contenuti video virali. La direzione creativa del collettivo artistico è affidata a Berardino Iacovone che ha curato la regia di CoVmorra, a cui hanno partecipato Gianmarco Esposito, Stefano Bacchiocchi, Luigi Bove Martini e Beppe Paino.