Gomorra 3, stasera su TV8 gli episodi 5 e 6: anticipazioni

Stasera su TV8 alle 21:30 torna Gomorra 3, la stagione che ha cambiato tutti gli equilibri della serie SKY, e prima d'ora mai trasmessa in chiaro. Gli episodi 5 e 6 aprono la strada a Enzo "Sangue Blu" e vedono Genny sempre più in difficoltà.

Le anticipazioni del quinto episodio, intitolato Sangue blu, vedono

Enzo e i suoi compagni rubare un carico per farne merce di contrabbando e per ottenere il denaro necessario ad entrare nel giro che conta. Enzo vuole riportare la sua famiglia agli antichi "fasti mafiosi", e per farlo deve provare a eliminare colui che occupa il posto di maggior potere: Genny Savastano.

Il sesto episodio, Come nascere, vede Genny rafforzare la propria posizione di potere grazie ai proventi della droga venduta attraverso i suoi nuovi canali. Aiuta diverse attività di Secondigliano e, forte dell'appoggio locale, chiede un confronto a Scianel: con tutti quei nemici in casa fare la guerra non porterebbe vantaggio a nessuno dei due.