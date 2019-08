Goliath 3: nel trailer Billy Bob Thornton ha nuovi nemici

Goliath 3 debutterà su Amazon il 4 ottobre e il trailer dei nuovi episodi mostra i nuovi nemici del protagonista interpretato da Billy Bob Thornton.

Nel video Billy McBride inizia infatti a indagare su alcuni incidenti avvenuti in una zona alle prese con la siccità e in cui la comunità si ritrova alle prese con uno spietato milardario.

Il trailer mostra quindi alcune situazioni pericolose e, soprattutto, gli scontri in tribunale.

Nelle puntate inedite di Goliath McBride, interpretato da Billy Bob Thornton, dopo la morte di una vecchia amica, viene coinvolto in un nuovo caso che lo vede lottare contro un miliardario e proprietario di un ranch e sua sorella, personaggi interpretati da Dennis Quaid e Amy Brenneman.

Billy e il suo team vanno alla ricerca della verità, affrontando vecchi nemici e demoni personali, e l'avvocato sarà inoltre obbligato a confrontarsi con la propria mortalità.

Nel cast anche Beau Bridges, Griffin Dunne, Leslie Grossman, Julia Jones, Shamier Anderson, Graham Greene e Illeana Douglas.

Ecco il poster: