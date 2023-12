Golden Globes 2024: ecco come seguire l'annuncio delle nomination in streaming oggi a partire dalle 14

Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama annunceranno le candidature per ciascuna delle 27 categorie dei Golden Globes 2024 oggi a partire dalle ore 14.

La stagione dei premi entra nel vivo con il primo appuntamento chiave, oggi a partire dalle ore 14 verranno annunciate le nomination ai Golden Globes 2024. Ecco come seguire l'annuncio delle candidature in streaming.

Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama presenteranno i candidati a partire dalle ore 14 su CBSNews.com/GoldenGlobes, la diretta potrà essere seguita su YouTube nel video che trovate più sopra. Inoltre, 10 categorie esclusive verranno rivelate in diretta alle ore 14:30 su CBS Mornings.

Le categorie 2024

Quest'anno, le nomination di Golden Globes riguarderanno 27 categorie di premi tra cinema e televisione con l'aggiunta di due nuove categorie: Miglior Blockbuster e Miglior Speciale Comico.

L'81esima cerimonia annuale dei Golden Globes andrà in onda in diretta su CBS e in streaming su Paramount+ domenica 7 gennaio. In Italia sarà possibile seguire la diretta della cerimonia su Sky a partire dalle due di notte (ora italiana).