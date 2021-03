Golden Globe 2021, il look di Jared Leto è "petaloso": "Sembra il figlio di Carrie Bradshaw e Gucci"

In occasione della serata dei Golden Globes 2021, Jared Leto ha mostrato un look decisamente "petaloso" che ha catturato l'attenzione dei suoi fan su Twitter

Nonostante l'edizione dei Golden Globes 2021 sia stata priva di red carpet, gli attori e le attrici coinvolti hanno comunque sfoggiato una serie di outfit di alto livello. In modo particolare, Jared Leto ha indossato una giacca beige con un fiore oversize in primo piano. L'outfit scelto ha catturato l'attenzione dei suoi fan su Twitter, che lo hanno definito come un mix tra Gucci e Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker in una scena del film di Sex and the City

Mentre tutti pensavano che Jared Leto avrebbe sfoggiato un abbigliamento casual, l'attore ha sorpreso tutti indossando un completo color beige coronato da un fiore oversize in primo piano. Ovviamente, su Twitter, i fan si sono scatenati e hanno fatto ironia sull'abbigliamento scelto dall'interprete di Dallas Buyers Club. Un fan, ad esempio, ha scritto: "Se il fiore di Jared Leto non spruzza acqua in faccia ai suoi fan, sono pronto a ribellarmi!".

Jared Leto ha preso parte alla cerimonia dei Golden Globes direttamente dal Nevada e, prima della premiazione, ha discusso con Jane Lynch relativamente al suo ultimo film, The little things. L'interprete era stato nominato come Miglior attore non protagonista ma a vincere nella sua categoria è stato Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah. Nonostante questo, però, il mondo dei social si è schierato fermamente dalla parte di Leto. Diamo un'occhiata ai migliori commenti sul suo look!

Jared Leto è noto per aver interpretato Fight Club, American Psycho, Panic Room, Alexander, Mr. Nobody, Dallas Buyers Club, Suicide Squad e Blade Runner 2049. Al momento, l'attore è impegnato sul set di Gucci, diretto da Ridley Scott. Nel 2014, Leto ha vinto il suo primo Premio Oscar come Miglior attore non protagonista.