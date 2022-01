Golden Globe 2022, Ricky Gervais: "La gente si è stufata dell'ostentazione delle celebrità"

I Golden Globe 2022 sono stati decisamente diversi dal solito, e anche se non è stato lì a presentarli come tante altre volte in passato, Ricky Gervais non è rimasto in silenzio.

Intervistato dal tabloid inglese The Sun, Gervais che di peli sulla lingua non ne ha mai avuti, ha commentato l'attuale situazione mediatica, specialmente dopo le feroci critiche e lamentele su come era gestita l'organizzazione e i recenti scandali correlati.

"Stanno cercando di superare la cosa e ricominciare. Credo che non sia stato invitato nessuno. Non è nemmeno una cerimonia" affermava prima dell'inizio dell'evento, che quest'anno non è stato tenuto in presenza di star e telecamere "Ma non si può mai predire come andrà qualcosa a questo mondo. Potrebbero tornare più forti che mai, ed essere nuovamente amati, oppure questo potrebbe il loro ultimo anno".

Golden Globe 2020: Ricky Gervais, battutacce su Leonardo DiCaprio, l'ISIS e Jeffrey Epstein

Questo perché lo stesso atteggiamento del pubblico è cambiato e nel corso degli anni, e sta ancora cambiando "Il 2020 è stato il mio anno preferito. Allora si che si coglieva la situazione".

"Dieci anni fa, la prima volta che condussi lo show [e mise in pratica il suo pungente sarcasmo], la gente era tutta 'Come puoi dire queste queste cose su dei multimilionari così meravigliosi, a queste persone così incredibili. Adoriamo le celebrità'" ricorda "_Ma l'ultima volta che lo feci, l'opinione generale era più 'Ah, fatto bene, dagli quel che si meritano. Odiamo le celebrità'. E so perché. Con tutte le difficoltà che stiamo passando, in tempi così austeri, il loro pensiero è più sulla linea di 'Perché queste persone mi fanno la predica? Stanno andando in limousine a una premiazione, e mi vengono a dire che devo riciclare?'".