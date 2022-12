Golden Globe 2023: ecco dove vedere la diretta della cerimonia nella notte fra il 10 e l'11 gennaio

L'80esima edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globe, i prestigiosi premi della HFPA (la Stampa Estera di Hollywood) al meglio della TV e del cinema, sarà trasmessa in diretta, nella notte fra il 10 e l'11 gennaio, in esclusiva per l'Italia su Sky e in streaming solo su NOW.

Sono stati annunciati oggi i titoli in gara per le ambite statuette, molti dei quali sono in onda e in streaming su Sky e NOW: su tutti la già premiatissima agli Emmy seconda stagione di The White Lotus, attualmente in onda su Sky Atlantic (il gran finale è previsto per lunedì 19 dicembre), che concorre fra le migliori miniserie o serie antologiche dell'anno, e lo spin-off della serie dei record Il Trono di Spade House of the Dragon, già apprezzatissima dalla critica e che così bene ha performato a partire da agosto su Sky e NOW.

Le performance dei lead del gioiellino di Mike White valgono a Jennifer Coolidge, Aubrey Plaza e F. Murray Abraham le nomination come migliori non protagonisti nelle rispettive categorie. Fra i protagonisti si segnalano le nomination di Colin Firth, al centro del true crime targato HBO Max The Staircase - Una morte sospetta, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, e quella di Kevin Costner, fra i migliori attori protagonisti di una serie drama per la sua performance nei panni dell'ormai iconico John Dutton nell'ultima stagione di Yellowstone, in arrivo con i nuovi episodi su Sky e NOW nel 2023.

E ancora Zendaya Coleman, fra le migliori attrici protagoniste di una serie drammatica per Euphoria, nonché Kaley Cuoco, apprezzata come miglior protagonista di una serie comedy per la seconda stagione di L'assistente di volo - The Flight Attendant, on demand su Sky e in streaming su NOW.