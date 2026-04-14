Godzilla: Minus Zero, New York sarà in pericolo nel sequel

Al CinemaCon è stato presentato l'atteso sequel che mostrerà l'iconica creatura di nuovo in azione, seminando caos e terrore.

GKids condividerà tra qualche ora il primo teaser trailer di Godzilla: Minus Zero, il nuovo film della saga che mostrerà l'iconica creatura arrivare anche a New York.

Il lungometraggio debutterà nelle sale americane dal 6 novembre, cercando di replicare il successo di Godzilla Minus One, arrivato a superare negli Stati uniti quota 57 milioni di dollari di incassi.

Le anticipazioni sul sequel condivise dal regista

La storia raccontata in Godzilla Minus One, di cui potete leggere la nostra recensione, si era interrotta con Godzilla che distruggeva il Giappone del dopoguerra, mentre la popolazione locale lottava per risollevarsi. Il regista Takashi Yamazaki, presentando Godzilla Minus Zero, ha ora anticipato: "In questo nuovo film, una disperazione ancora più profonda si abbatterà sul Giappone e sulla famiglia Shikishima".

Il filmmaker ha inoltre spiegato: "Attualmente stiamo investendo tutte le nostre risorse tecnologiche in questa nuova storia di disperazione e speranza, che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo".

Il primo trailer del sequel svela inoltre che Godzilla è arrivato a New York, mettendo in pericolo persino la Statua della Libertà.

La creatura si sposterà in acqua, ma anche nelle strade e le prime sequenze anticipano il lavoro degli scienziati nei laboratori, una madre in lutto e molti altri momenti all'insegna della tensione e dei pericoli.

Cosa racconterà Godzilla Minus Zero

Secondo le indiscrezioni condivise in precedenza, in Godzilla Minus Zero si vedrà Kōichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki), determinato a condurre un'esistenza pacifica ricostruendo la sua famiglia con Noriko (Minami Hamabe) e la giovane Akiko (Sae Nagatani), allontanandosi dagli incubi della guerra e dei mostri.

A interrompere la sua quiete è proprio il ritorno di Godzilla, completamente rigenerato, più grande e più feroce, mentre un'antica forza inizia a risvegliarsi sotto Aokigahara, vicino al Monte Fuji, mettendo in pericolo la fragile nazione e costringendo Kōichi a riconsiderare la sua promessa.

Mentre la posta in gioco si fa più alta che mai, Kōichi torna a combattere con riluttanza, unendosi ai vecchi compagni e alle forze dell'alleanza tra Stati Uniti e Giappone per affrontare la terribile minaccia e proteggere coloro che ama, soprattutto mentre la connessione di Noriko con Godzilla si rafforza, trascinandola pericolosamente più vicino alla furia del mostro.