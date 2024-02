Godzilla Minus One, il regista Takashi Yamazaki sogna il remake di un film dello Studio Ghibli

Takashi Yamazaki è il regista del momento in Giappone dopo l'exploit di Godzilla Minus One, il nuovo film della saga prodotto da Toho Studios e Robot Communications, acclamato da critica e pubblico e candidato all'Oscar per i migliori effetti visivi. L'ultimo regista ad aver ottenuto un simile riconoscimento è nientemeno che Stanley Kubrick per 2001: Odissea nello spazio.

In attesa di conoscere il proprio destino agli Oscar, Yamazaki avrebbe già in mente qualcosa per il proprio futuro sul grande schermo. Un sogno che al momento pare impossibile ma che potrebbe essere una sfida interessante da affrontare.

Studio Ghibli e live action

Il produttore esecutivo e co-fondatore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, ha confermato un rumor che circola da diverso tempo: Takashi Yamazaki sarebbe interessato a lavorare ad un remake live action di Nausicaa della valle del vento, uno dei capolavori animati nipponici diretto da Hayao Miyzaki.

Purtroppo al momento il progetto sembra del tutto un'utopia:"L'ho sentito molte volte personalmente da Yamazaki ma la risposta è sempre stata no" ha dichiarato Suzuki. D'altronde, sinora lo Studio Ghibli ha sempre rifiutato le proposte di adattamento in live action dei propri contenuti e nemmeno il talento di Yamazaki dimostrato con Godzilla Minus One potrebbe convincerli.