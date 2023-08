Godsend - Il male è rinato stasera su Rai 4: trama e cast del thriller con Robert De Niro

Stasera su Rai 4 va in onda Godsend - Il male è rinato: trama e cast del thriller con connotazioni soprannaturali con Robert De Niro diretto da Nick Hamm.

Stasera 19 agosto 2023 su Rai 4, in prima serata, alle 21:20 va in onda Godsend - Il male è rinato, thriller con connotazioni soprannaturali con Robert De Niro diretto da Nick Hamm nel 2004. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Godsend - Il male è rinato: Trama

La vita di Paul e Jessie è perfetta: una casa, un lavoro e, soprattutto, uno splendito bambino di otto anni, Adam, ad allietare la loro esistenza. Ma il sogno si spezza improvvisamente quando il piccolo resta ucciso in un incidente. Paul e Jessie vengono avvicinati da un medico esperto di genetica che opera nella clinica The Godsend Institution. Lo scienziato promette di clonare il bambino prelevando una cellula di DNA dal suo cadavere. Ma il bambino che torna in vita ha qualcosa di estremamente sinistro.

Curiosità

Godsend - Il male è rinato è stato distribuito in Italia, a partire dal 10 settembre 2004, dalla Eagle Pictures.

Il film è stato ispirato dal caso del primo clone umano annunciato dalla setta dei Raeliani nel 2002

Interpreti e personaggi

Recensione e trailer

La nostra recensione di Godsend - Il male è rinato

Godsend - Il male è rinato è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 4% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 24 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.8 su 10