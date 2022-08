God's Creatures: il trailer del film con star Paul Mescal, Emily Watson e Aisling Franciosi

God's Creatures è il nuovo film con star Paul Mescal, Aisling Franciosi ed Emily Watson e il trailer regala le prime anticipazioni del progetto, in arrivo il 30 settembre.

Nel video si vede il giovane protagonista ritornare nel luogo dove è cresciuto, situazione che dà il via a una catena di eventi legati a delle accuse e menzogne, situazione che rende difficile scoprire la verità su quanto accaduto.

Il film God's Creatures è stato diretto da Anna Rose Holmer (The Fits) e Saela Davis, mentre la sceneggiatura è firmata da Shane Crowley, che ha ideato la storia insieme a Fodhla Cronin O'Reilly.

Al centro della trama c'è una donna, interpretata da Emily Watson, che vive in un villaggio irlandese e lavora nel settore ittico. Quando suo figlio, interpretato da Paul Mescal, ritorna nel villaggio, la protagonista si rende conto che ha un segreto sinistro che mette alla testa i legami in famiglia e il potere dell'amore di una madre.

Una giovane, la parte affidata ad Aisling Franciosi, rivela di essere stata vittima del giovane. La madre dovrà quindi affrontare i propri demoni e provare a capire come gestire la situazione con il figlio, dopo essersi resa conto che non lo conosce veramente.