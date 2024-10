God of War, Amazon riparte da zero con la serie: licenziati gli sceneggiatori

Sony Pictures TV e Amazon MGM Studios sono al lavoro su un adattamento in live-action in forma seriale di God of War, basata sul popolarissimo videogioco a tema mitologico della PlayStation.

Secondo quanto riportato da Deadline, però, lo showrunner/produttore esecutivo Rafe Judkins, insieme ai produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus, hanno lasciato il progetto dopo aver completato diverse sceneggiature per la prima stagione.

A quanto pare, gli studios stanno cercando di intraprendere un'altra direzione creativa, anche se una fonte ha dichiarato che le sceneggiature del trio sono state apprezzate sia da Sony che da Prime.

Il piano di Sony e Amazon è adesso quello di ripartire da zero e assumere un'intera nuova writer's room che si metta al lavoro sugli script della serie, che rimane una risorsa importante per Prime. Judkins è un personaggio importante anche per lo streamer: è lo showrunner de La ruota del tempo e vanta anche un accordo globale con Sony, dove continuerà a concentrarsi sullo sviluppo di nuovi progetti.

God of War, la possibile trama della serie

Annunciato per la prima volta nel dicembre del 2022, l'adattamento in live-action si proponeva di seguire Kratos, alias il Dio della Guerra, che dopo essersi esiliato dal suo passato di sangue nell'antica Grecia, appende per sempre le armi al chiodo nel regno norreno di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos intraprende un pericoloso viaggio con il figlio ritrovato per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta - l'ultimo desiderio della moglie. Ben presto Kratos si rende conto che il viaggio è un'epica missione mascherata, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e lo costringerà a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo.

Il franchise di God of War, realizzato da Sony Santa Monica Studio, comprende un totale di sette giochi per le quattro console PlayStation. La serie di giochi d'azione è stata lanciata nel 2005 su PlayStation 2, con il primo God of War. Al centro c'è l'ex guerriero spartano Kratos e il suo pericoloso viaggio per vendicarsi di Ares, il dio greco della guerra, dopo aver ucciso i suoi cari sotto l'influenza della divinità. Dopo essere diventato lui stesso lo spietato Dio della Guerra, Kratos si ritrova costantemente alla ricerca di un'occasione per cambiare il suo destino.