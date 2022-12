God of War diventerà una serie tv: Amazon vuole adattare il celebre videogioco di Sony e Santa Monica

Avete capito bene, God of War, la celebre saga di videogiochi targata Sony Playstation e Santa Monica Studios diventerà una serie tv. Questo mercoledì Amazon ha ufficializzato i suoi piani, ordinando un'adattamento per il piccolo schermo.

Prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios, la serie tv si avvierà in un momento specifico della vita di Kratos, il protagonista dei videogiochi. Dopo la morte di Faye, la seconda moglie, lui e Atreus, suo figlio, intraprenderanno un viaggio ispirato dall'obiettivo di spargere le ceneri della donna sul monte più alto del regno. Lungo il percorso s'imbatteranno in una serie di ostacoli e nuove amicizie appartenenti alla mitologia nordica, con cui fare i conti e imparare di più sul rapporto padre-figlio.

"God of War è un franchise avvincente e incentrato su personaggi che crediamo affascineranno i nostri clienti globali con la loro narrazione coinvolgente e ricca. Siamo onorati di condividere quest'avventura strettamente connessa alla mitologia di God of War, in un modo così importante, con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio", ha dichiarato Vernon Sanders, capo della televisione globale di Amazon Studios.

God of War Ragnarok, la recensione del videogioco PS4 e PS5: Storia di un padre e un figlio

La serie di God of War sarà presentata da Rafe Judkins (conosciuto per l'adattamento de La ruota del tempo), coadiuvato da altri due autori: Mark Fergus e Hawk Ostby. Asad Qizilbash e Carter Swan sono i produttori esecutivi per Playstation Productions, Cory Barlog e Yumi Yang per Santa Monica Studio e Roy Lee per Vertigo.

Conoscendo la storia di God of War e il gigantesco successo che ha continuato a guadagnare negli anni, non dubitiamo affatto dell'interesse che una trasposizione del genere potrebbe generare nel grande pubblico.