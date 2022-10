Glitch, su Netflix in streaming da oggi

Glitch, la nuova serie coreana di fantascienza, sbarca finalmente su Netflix in streaming a partire da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Glitch, la nuova serie coreana di fantascienza, sbarca finalmente su Netflix in streaming a partire da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Glitch inizia con una domanda intrigante: il mio ragazzo è stato rapito dagli alieni? La persona che lo chiede è Hong Jihyo, interpretata dalla star emergente di Vincenzo Jeon Yeo-been, una normale impiegata di 30 anni che vive ancora con i suoi genitori. È una ragazza comune in tutti i sensi, tranne per il fatto che occasionalmente ha visioni di un piccolo alieno verde con un casco da baseball.

Locandina di Glitch

Mentre intraprende la ricerca del suo partner scomparso, Jihyo riaccende presto la sua amicizia con l'ex compagno di scuola Hong Bora (Nana), una forza della natura che ospita uno spettacolo online dedicato alle teorie folli sugli alieni. Insieme, indagano sugli strani fenomeni che circondano la scomparsa, che presto li conduce nel santuario di un culto religioso squilibrato completo di luci al neon e visori VR.

Azione, dramma, commedia e l'ignoto si fondono in questa amalgama atipica che diverte, inquieta e stupisce. Diretto da Roh Deok, che in precedenza ha realizzato la commedia romantica Very Ordinary Couple, e scritto dallo sceneggiatore Jin Han-sae, Glitch parla della nostra fede, in cose che sono al di là della nostra conoscenza.