Gli uomini preferiscono le bionde, il film con Marilyn Monroe stasera su Paramount Channel

Appuntamento col grande cinema stasera su Paramount Channel: alle 21:10 arriva Gli uomini preferiscono le bionde, film iconico, diretto da Howard Hawks nel 1953, vero salto di qualità per le due protagoniste, Jane Russell e la divina Marilyn Monroe.

Diamonds are a girl's best friend!

Gus, un giovane miliardario, si innamora pazzamente di Lorelei (Marilyn Monroe), ballerina bionda con un debole per gli uomini ricchissimi e decide di sposarla. I due progettano un viaggio in Europa per coronare il sogno d'amore, ma il padre di Gus fa saltare tutti i piani. Lorelei è decisa a non perdere l'occasione, così, con i biglietti già pronti, parte con Dorothy (Jane Russell), la bella collega bruna. Il padre di Gus sente puzza di bruciato e affida la sorveglianza delle due donne a un detective privato che si imbarca con loro sotto falso nome. Durante il viaggio però l'uomo perde la testa per Dorothy...

Gli uomini preferiscono le bionde fu un enorme successo di pubblico e critica che lanciò le due belle protagoniste all'apice della propria popolarità. E Marilyn Monroe, grazie a Lorelei, ebbe finalmente l'occasione per svelare agli uomini un piccolo segreto sulle donne: Diamonds Are a Girl's Best Friend.