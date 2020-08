Gli uccelli: la scuola del film infestata dai fantasmi?

La scuola di Bodega, in California, fu scelta dal celebre regista de Gli uccelli dopo un breve sopralluogo; la struttura all'epoca era nota per essere infestata dai fantasmi e, almeno secondo quanto riferito da molti membri del cast e della tropue e dell'intera produzione cinematografica, queste apparizioni continuarono anche durante le riprese.

Secondo Tippi Hedren tutti quanti sul set erano spaventati a morte dalla scuola. L'attrice ha anche menzionato di aver avuto la sensazione che "l'edificio fosse immensamente popolato, anche se non c'era nessun o al suo interno". Alfred Hitchcock sembrava entusiasta del fatto che la scuola fosse infestata, a detta di Hedren.

I fantasmi di Hollywood: i racconti da brivido delle star

Jessica Tandy fa una macabra scoperta nel film Gli uccelli ( 1963 )

A Bodega Bay, piccolo porto sul Pacifico, a circa 60 miglia da San Francisco si svolge la maggior parte del film: è li che sono state girate tutte le scene del posto in cui la protagonista trascorre il fine settimana; per le riprese furono ricostruite fedelmente delle abitazioni esistenti per la casa e la fattoria.

Tippi Hedren e Ruth McDevitt in una scena del film Gli uccelli ( 1963 )

Gli uccellifu complessivamente sottovalutato dalla critica internazionale; quando chiesero al celebre regista come avesse reagito alle critiche negative a dispetto del successo di pubblico, Hitchcock rispose ironicamente di "...aver pianto per tutto il percorso da casa fino alla banca".