Gli Oscar 2020 censurano lo spot difeso da Busy Philipps sulle neomamme: "è esplicito"

Busy Philipps è intervenuta per difendere pubblicamente lo spot sulle neomamme censurato durante la messa in onda degli Oscar 2020.

Gli Oscar 2020 hanno censurato uno spot sulle neomamme che mostra le vere difficoltà che affrontano dopo il parto e Busy Philipps è intervenuta per difendere il video realizzato dall'azienda Frida Mom.

Nel filmato si vede una donna che, alle tre di notte, si alza dal letto e va in bagno mentre, in sottofondo, si sente un bambino piangere. Il corpo della neomamma, che fatica e prova dolore, è segnato dalla gravidanza e l'azienda che l'ha commissionato ha svelato su YouTube che la produzione dell'evento organizzato dall'Academy e ABC ha deciso di non mandarlo in onda perché lo considerano "troppo esplicito". Frida Mom, condividendo online il video, aveva criticato la scelta presa sostenendo che trovava scorretto inserire le tematiche legate all'igiene e alla salute femminile nella stessa categoria della violenza e dell'uso delle armi. Il loro messaggio si concludeva sottolineando: "Condividetelo con ogni neomamma. Merita di essere pronta a quello che le sta per accadere".

L'Academy sostiene che lo spot sia stato rifiutato perché mostrava delle "scene di nudo parziale e la dimostrazione legata al prodotto".

Busy Philipps è quindi intervenuta per difendere lo spot sottolineando: "Mi sono messa a piangere quando l'ho visto, In parte perché questo è chiaramente un video realizzato da donne che hanno vissuto l'esperienza e hanno capito e in parte perché credo davvero fortemente che più si riesce a normalizzare l'esperienza legata al corpo femminile nei mezzi di comunicazione, più la situazione migliora per tutte le donne".