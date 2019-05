Gli occhi del drago: il fantasy di Stephen King diventerà una serie tv?

Gli occhi del drago, il romanzo fantasy scritto da Stephen King, potrebbe presto diventare una serie tv.

Hulu ha infatti annunciato che verrà realizzo un pilot dedicato alla storia raccontata per la prima volta nelle pagine nel 1984.

A occuparsi dell'adattamento del libro Gli occhi del drago sarà Seth Grahame-Smith che firmerà la sceneggiatura del primo episodio e avrà il ruolo di showrunner.

La storia ideata da Stephen King è ambientata nel regno di Delain e segue la lotta per il potere che divide due fratelli a causa del malvagio mago Flagg che inizia a ideare un modo per assumere il potere quando la regina Sasha rimane incinta per la seconda volta, uccidendola. Alcuni anni dopo Flagg avvelena il vino che ogni sera il primogenito del re Roland porta al padre, facendolo sembrare colpevole di omicidio. Il mago manipola invece Thomas, il fratello minore del sovrano, accordandosi per farlo diventare re a soli dodici anni mentre Peter viene imprigionato nella torre del castello, da dove deve fuggire per cercare di riassumere il controllo sul regno e sconfiggere Flagg.

Sleeping Beauties, il romanzo di Stephen King diventerà una serie tv per AMC