Eternals: Ajak potrebbe non essere il leader, ecco una nuova teoria

Secondo una nuova teoria circolata in rete potrebbe non essere Ajak il leader de Gli Eterni in Eternals, seconda avventura della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

I fan Marvel sostengono di essere certi che , interpretata da Salma Hayek, sia la leader de Gli Eterni, in Eternals, nuovo film che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Una nuova teoria, riportata da ScreenRant, sostiene che in realtà il vero leader del team sia Zuras. L'eventuale conferma di questa teoria sarebbe una sorpresa; nonostante Zuras nei fumetti ricopra un ruolo molto importante, sinora non è stato annunciato alcun attore associato al personaggio.

Eternals: i costumi del film

In realtà sui personaggi del film ben poco è stato rivelato sinora, da quando è stato confermato il cast ufficiale composto da Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan e Salma Hayek nei ruoli, rispettivamente, di Ikaris, Thena, Sersi e Ajak. Appariranno nel film anche molti altri personaggi secondari nei fumetti come Makkari (Laura Ridloff), Phastos (Brian Tyree Henry), Sprite (Lia McHugh) e Gilgamesh (Don Lee). In seguito è stato ufficializzato l'ingaggio della star de Il trono di spade, Kit Harington nei panni di Black Knight.

Ad avvalorare la tessi di Zuras come leader de Eternals potrebbe essere anche il fatto che Ajak è stata spesso descritta come 'leader spirituale' del gruppo. La mancanza di Zuras nelle notizie sinora riportate sul film potrebbe essere un preludio ad un ruolo misterioso del personaggio all'interno della trama.

Berlino 2020: Salma Hayek saluta al photocall di The Roads Not Taken

Nel frattempo i fan attendono il primo trailer del film diretto da Chloe Zhao, che ha elogiato di recente la Marvel:"Mi ha permesso di girare il film nel modo in cui volevo io".