Glenn Close diventerà un'assassina per la serie tv Maud

Glenn Close sarà nuovamente protagonista di una serie tv dopo Damages, andata in onda per cinque stagioni.

L'attrice sarà infatti la star di Maud, un progetto prodotto da Channel 4 e Sony Pictures Television che è ispirato ai racconti scritti dalla scrittrice Helene Tursten.

Cosa racconterà Maud

L'attrice Glenn Close interpreterà negli episodi Maud Oldcastle. La serie racconterà la storia di un'anziana assassina dal passato tormentato. Nelle puntate di Maud si scoprirà quello che accade alla protagonista dopo che, determinata a superare una vita trascorsa a occuparsi della sorella, la donna cerca di dedicarsi a un secondo atto della sua esistenza, ma un detective sospettoso e implacabile scopre ben presto fino a che punto è disposta a spingersi pur di proteggere la sua libertà.

La serie è scritta da Nina Raine e Moses Raine e sarà prodotta da Playground, che ha già portato al successo Wolf Hall.

Glenn Close ha dichiarato: "Sono onorata nel lavorare con Channel 4, Sony e Playground per portare in vita questa serie davvero originale. Nina e Moses Raine scrivono in modo deliziosamente brillante e Maud Oldcastle è un personaggio diverso da tutti quelli che ho interpretato in precedenza e sono elettrizzata nell'essere una parte di un team così stellare".

Le riprese della serie Maud si svolgeranno tra qualche mese nella città di Londra.

Glenn Close in una scena della premiere della stagione 3 di Damages

Cosa raccontava Damages

Glenn Close, in precedenza, ha recitato nella serie Damages, che ha raccontato il il lato oscuro della legge, accanto a Rose Byrne. La storia era ambientata nella città di New York e raccontava la storia di Patty Hewes, pronta a tutto pur di vincere una causa, e della giovane Ellen Parsons, una neolaureata che veniva assunta nello studio legale Hewes & Associati.

Lo show era stato creato da Todd A. Kessler, Glenn Kessler e Daniel Zelman.