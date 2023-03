Glenn Close e Anders Danielsen Lie star del film tratto da The Summer Book, celebre libro finlandese

Glenn Close (di recente coinvolta anche in un progetto seriale) e Anders Danielsen Lie saranno i protagonisti della versione cinematografica di The Summer Book, il romanzo firmato da Tove Jansson. A riportare in esclusiva la notizia è stato Deadline, confermando che questo progetto verrà diretto e prodotto da Charlie McDowell con la sua Case Study Films.

In base a quello che sappiamo The Summer Book racconta la storia di una giovane ragazza e di sua nonna, mentre trascorrono un'estate su una minuscola isola incontaminata nel Golfo della Finlandia. Il grande successo che questo romanzo ha raggiunto lo ha portato ad essere tradotto in 35 lingue diverse dalla sua prima pubblicazione nel 1972 (50 anni fa).

L'adattamento con Glenn Close e Anders Danielsen Lie verrà curato da Robert Jones, con la produzione che comincerà quest'estate in Finlandia.

"Sono profondamente onorato di adattare uno dei miei romanzi preferiti, The Summer Book di Tove Jansson, e di girare in Finlandia, il bellissimo paese in cui è ambientata questa storia", ha affermato il regista McDowell (tramite Deadline). Il regista ha aggiunto: "Sogno da sempre di lavorare con Glenn Close. Ammiro la sua attenzione, la sua immensa versatilità e la presenza profondamente accattivante sia sul palco che sullo schermo. Ho scoperto Anders Danielsen Lie, invece, grazie alle collaborazioni con Joachim Trier ed è subito diventato uno dei miei attori scandinavi preferiti. Non riesco a immaginare un duo più magnifico con cui collaborare a questo film".

I produttori del progetto sono Kath Mattock per Stille productions, Kevin Loader per Free Range Films, Duncan Montgomery per High Frequency Entertainment, Aleksi Bardy per Helsinki Film e McDowell e Alex Orlovsky per Case Study Films, con Jack Selby per High Frequency, Arthur Farache e Victoria Castelli per Hurst Capital e Collins per Case Study Films, come produttori esecutivi.