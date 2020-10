Glenn Close è di nuovo Crudelia De Mon: il costume per Halloween è low cost (FOTO)

Glenn Close ha condiviso su Instagram alcune foto che la vedono trasformarsi di nuovo in Crudelia De Mon, con un costume economico e fatto in casa per un party di Halloween.

Glenn Close è tornata a trasformarsi in Crudelia De Mon 24 anni dopo aver interpretato il ruolo della villain Disney nel remake live-action de La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, come testimoniano le foto condivise sui social dalla stessa attrice e si tratta di un costume low-cost per una festa di Halloween, realizzato "in casa", come spiega lei.

Glenn Close, 73 anni, ha replicato il look distintivo della nefanda ereditiera per la raccolta fondi virtuale di Halloween di Bette Midler, con un costume low cost: l'attrice ha infatti comprato una parrucca da Internet ed ha usato una bacchetta dipinta di rosso come bocchino.

Close ha condiviso sui social le immagini del suo costume da Crudelia De Mon fatto in casa ed ha quindi rivelato che il cappotto nero faceva parte del guardaroba utilizzato per il suo film del 2017, The Wife - Vivere nell'ombra, che le ha permesso di ottenere una candidatura all'Oscar e di vincere il Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico.

Inoltre, l'interprete di Albert Nobbs si è messa in testa un paio di orecchie da dalmata acquistate in un negozio di Halloween. Per ottenere sul viso una base pallida, Close ha usato del borotalco ma ha ammesso che "non è stato un successo entusiasmante".

"Avevo anche bisogno di un eyeliner liquido... magari la prossima volta", ha osservato l'attrice nel suo post social dedicato alla cattiva Disney che, lo ricordiamo, è nota per avere tentato di utilizzare le pelli di 99 cuccioli di dalmata per crearsi una pelliccia. Le foto apparse su Instagram sono state scattate da Seonaid "Sho" Campbell e ci permettono di guardare Glenn Close con la tipica pettinatura mezza nera e mezza bianca, abbinata ad una sciarpa di seta avvolta intorno al collo. Non mancano poi gli inconfondibili guanti rossi del malefico personaggio.

Ricordiamo che Crudelia De Mon sarà al centro di un nuovo film diretto da Craig Gillespie. L'opera si intitola Cruella e vedrà protagonista l'attrice Emma Stone.