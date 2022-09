Glenn Close rinuncia al ruolo di presidente della giuria di San Sebastian 2022 per un'emergenza in famiglia

Glenn Close ha dovuto rinunciare al suo ruolo come presidente della giuria al festival di San Sebastian a causa di un'emergenza in famiglia.

A sostituire l'attrice sarà il produttore argentino Matías Mosteirín.

In un comunicato ufficiale rilasciato da Glenn Close si dichiara: "Rimpiango profondamente il fatto che non potrò far parte del festival, tuttavia c'è stata un'emergenza in famiglia per cui devo rimanere a casa. Mi scuso con il festival, la giuria, i filmmaker, i premiati Donostia, e il pubblico del festival, per il fatto che non sarò lì a celebrare con tutti voi".

Nella giuria dell'evento cinematografico ci saranno anche Antoinette Boulat, casting director francese, la regista danese Tea Lindeburg, l'autrice spagnola Rosa Montero, il filmmaker Lemohang Jeremiah Mosese e Hlynur Palmason, in arrivo dall'Islanda.

Close aveva chiuso il festival spagnolo nel 2017 con la proiezione di The Wife - Vivere nell'ombra, titolo che le ha permesso di ottenere la sua ottava nomination agli Oscar.