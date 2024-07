Glen Powell: i suoi genitori sono apparsi in tutti i suoi film, incluso Twisters

Impegnato nel tour promozionale di Twisters, Glen Powell ha svelato un aneddoto che riguarda i suoi genitori. Sin dall'inizio della sua carriera nel cinema, Missione 3D - Game Over nel 2003, mamma e papà dell'attore sono comparsi in tutti i suoi film.

La star di Top Gun: Maverick ha condiviso questo racconto mentre presentava il suo nuovo film al The Today Show. Da ieri, Powell è nelle sale al fianco di Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos nel sequel del cult catastrofico del 1996.

Carriera in famiglia

"Nel film [Twisters] c'è una grande sequenza a metà di una scena di rodeo e i miei genitori sono proprio dietro di me e Daisy Edgar-Jones" ha dichiarato Powell. Mentre la clip veniva mostrata al pubblico, l'attore ha proseguito, indicando il punto esatto nel quale compaiono i genitori:"Potrai vederli qui tra un secondo. Sì, sono proprio dietro di noi lì, guarda un po'".

Powell ha confermato che sua madre e suo padre hanno partecipato a tutti i suoi film:"Dai tempi di Missione 3D - Game Over. Letteralmente, da Missione 3D - Game Over [il primo film girato dall'attore nel 2003]. Penso che siano comparsi in tutti". Lo scorso dicembre, la star confessò che i genitori, Glen Sr. e Cindy, compaiono nel ruolo di due passeggeri di un aereo nella commedia romantica Tutti tranne te con Sydney Sweeney.

Nonostante la sua famiglia abiti in Texas, Glen Powell ha dichiarato che qualche membro della sua famiglia visita sempre i set sui quali lavora, indipendentemente dalla distanza da casa Powell. La madre in un'intervista ha confessato:"So che probabilmente a volte siamo d'intralcio ma non sembrerebbe perché lui fa sentire tutti amati e accuditi".

Nel film di Lee Isaac Chung, Twisters, oltre a Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos, recitano anche Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane, Kiernan Shipka e David Corenswet.