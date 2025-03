Glen Powell, altro colpo per la star di Top Gun: reciterà nel nuovo film di un regista Premio Oscar

Dopo il successo di Mufasa: Il Re Leone, Barry Jenkins ha trovato il suo prossimo grande film in studio, che avrà protagonista una delle star più impegnate di Hollywood.

Secondo le fonti di Deadline, la Universal si è aggiudicata il film The Natural Order, con Jenkins alla regia e Glen Powell come protagonista.

Il progetto è basato sul nuovo romanzo di Matt Aldrich, di cui lo studio ha ottenuto i diritti in anticipo sull'uscita la scorsa settimana. I dettagli sono stati tenuti nascosti, ma il progetto è stato presentato come un thriller fantascientifico di alto livello che ruota attorno alla ricerca della vita eterna. Jenkins e Aldrich adatteranno il manoscritto ancora inedito di Aldrich.

Glen Powell, gli impegni della star e il debutto da produttore

Glen Powell in una foto

Il progetto sarà anche il primo film che l'attore e Dan Cohen produrranno per conto della loro nuova società Barnstorm nell'ambito dell'accordo di first-look con la Universal, iniziato il mese scorso. Inoltre, Adele Romanski e Mark Ceryak produrranno sotto il marchio Pastel che condividono con Jenkins. In trattative per la produzione c'è anche Jewerl Keats Ross, che è stato determinante per mettere insieme Jenkins, Aldrich e Powell. Ross ha recentemente prodotto il film vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance, Sujo.

Oscar 2017: Barry Jenkins sul red carpet

Secondo gli addetti ai lavori, Jenkins, Powell e Aldrich stavano sviluppando il film da tempo e recentemente lo hanno portato sul mercato. Le cifre finanziarie non sono note, ma le fonti dicono che il mix tra l'avere una delle più grandi star di Hollywood e il regista Premio Oscar che lavora in un genere nuovo per lui era un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Powell è diventato una delle star più richieste dagli studios per i loro blockbuster. Attualmente sta girando The Running Man, l'adattamento di Edgar Wright del racconto di Stephen King, per la Paramount Pictures; l'uscita del thriller fantascientifico è prevista per il 7 novembre 2025.