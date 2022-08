Glass Onion, Daniel Craig: "Non è stato facile tornare ad interpretare Benoit Blanc in Knives Out"

Daniel Craig si è recentemente aperto a proposito di Glass Onion, rivelando che calarsi nuovamente nei panni del suo personaggio di Knives Out non è stato affatto semplice.

Daniel Craig ha recitato nel tanto atteso sequel di Knives Out, intitolato Glass Onion, che è indubbiamente uno dei film più discussi dell'anno. Tuttavia, sembra che il ritorno di Craig non sia stato affatto facile e la star di No Time To Die ha dovuto lottare per riuscire ad emulare l'accento che ha caratterizzato il personaggio di Benoit Blanc nel film originale.

In un'intervista con Empire, Craig ha riflettuto su com'è stato tornare a recitare nel franchise, svelando anche di aver dovuto lavorare con un esperto di accenti per mesi al fine di recuperare la peculiarità che ha reso il suo personaggio eccentrico così amato e memorabile.

Durante l'intervista, la star ha spiegato: "Sono andato a lavorare con un coach per tre o quattro mesi prima di iniziare a girare Glass Onion. Avevo dimenticato l'accento e non volevo semplicemente provare a copiarlo. Volevo renderlo il più radicato e ancorato possibile alla realtà."

L'accento di Daniel Craig in Knives Out è stata una scelta molto specifica che ha funzionato perfettamente all'interno della pellicola e se il suo accento fosse stato completamente diverso nel sequel, questo avrebbe sicuramente infastidito molti fan della saga.