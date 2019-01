Glass, James McAvoy shock: "Sono quasi morto lo scorso anno"

La star della saga X-Men e del nuovissimo Glass, James McAvoy, ha rivelato durante un'intervista nei giorni passati di aver rischiato seriamente la vita nel 2018.

Durante una chiacchierata con il Men's Journal, l'attore ha raccontato di un semplice controllo di routine, una biopsia a un tessuto sospetto dei polmoni, che ha dato il via a un'infezione molto pericolosa, che non solo lo ha tenuto in ospedale per tre settimane, ma ha messo a serissimo rischio la sua vita. Questo incidente avvenuto lo scorso aprile ha insegnato a James McAvoy a dare peso alle cose più importanti della vita, visto che ora è genitore: più film vicino casa e più selezione sui lavori da accettare:

"Intendiamoci, non sto infangando l'industria. Amo il mio lavoro, lo amo. Ma ci dev'essere più equilibrio."

In Glass, McAvoy riprende il ruolo di Kevin Wendell Crumb, un uomo immerso in diverse personalità tra cui la terrificante Bestia, già vista in Split. La sempre maggiore presenza della Bestia nel nuovo capitolo della saga ha portato l'attore a lavorare sul suo fisico:

"Ho capito che il mondo di M. Night Shyamalan ci racconta che tutti i fumetti nascono da qualcosa che potrebbe essere vero, quindi anche l'estetica di quei mondi potrebbe venire da qualcosa di vero. Quindi ho pensato di dover assumere l'estetica di un personaggio dei fumetti, visto che avrei dovuto correre senza maglietta per metà film. Non l'ho fatto eccessivamente per il primo film, perché succedeva solo nei due minuti finali, ero in buona forma, mi sono messo in riga, ma stavolta ho deciso che sarei dovuto essere più muscoloso."