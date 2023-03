Giustizia senza pietà: il ciclo di film d'azione da stasera su Cielo

A partire da oggi 9 marzo, ogni giovedì, alle ore 21.15, Cielo propone Giustizia senza pietà, il nuovo e adrenalinico ciclo di film action, in cui la giustizia arriva alle sue estreme conseguenze.

Ogni film ha come comune denominatore la determinazione e la caparbietà dei vari protagonisti che, dopo aver subito un torto imperdonabile, si fanno giustizia da soli, intraprendendo una strada pericolosa e mai priva di colpi di scena. Molti i i titoli iconici, a cominciare da due film della saga Machete: Machete del 2010 di Robert Rodriguez ed Ethan Maniquis, con un cast d'eccezione del calibro di Danny Trejo, Steven Seagal, Jessica Alba e Robert De Niro, e Machete Kills del 2013 di Robert Rodriguez, con Danny Trejo, Mel Gibson, Michelle Rodriguez e Lady Gaga.

Machete Kills: final poster

Tra gli altri titoli della rassegna spicca anche Jimmy Bobo - Bullet to the Head del 2012 di Walter Hill, la storia si svolge a New Orleans e vede come protagonisti Jimmy Bobo (Sylvester Stallone), uno spietato killer, e Taylor Kwon (Sung Kang), detective del dipartimento di Washington, i quali stringono un'improbabile alleanza per fermare un feroce criminale colpevole di aver ucciso i rispettivi partner. Si prosegue con il film The Punisher del 2004 di Jonathan Hensleigh in cui un agente dell'FBI, Frank Castle (Thomas Jane), dopo l'assassinio della moglie e dei figli, si farà giustizia da solo dando il via ad una guerra sanguinaria contro i criminali responsabili della loro morte.

Degno di nota anche il film Il duello - By Way of Helena del 2016 di Kieran Darcy-Smith, in cui l'implacabile Texas ranger David Kingston (Liam Hemsworth) viene inviato in una cittadina vicino al Messico per indagare su alcuni misteriosi omicidi. Una volta arrivato, affronterà Abraham Brant (Woody Harrelson), un carismatico predicatore che sostiene la superiorità della razza bianca nei confronti di messicani e nativi indiani. David farà i conti con questo fantasma del suo passato per riportare ordine in città.

Imperdibile, infine, il film in prima visione Riders of Justice del 2020 di Anders Thomas Jensen. La storia è quella di Markus (Mads Mikkelsen), un soldato in servizio in Afghanistan dal carattere ruvido e spietato, che, dopo la morte della moglie a causa di un incidente ferroviario, fa ritorno dal fronte per prendersi cura della figlia adolescente. Alcuni lati oscuri nelle circostanze della tragedia spingono Markus a sospettare che sua moglie sia stata uccisa e, così, inizia una spietata caccia ai responsabili.

Sylvester Stallone: un divo tutto muscoli... e tanto cervello!

Ecco nel dettaglio la programmazione del ciclo "Giustizia senza pietà":