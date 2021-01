Giuseppe Tornatore il suo spot sul vaccino anti Covid-19 vuole aiutare chi ha dei dubbi

Giuseppe Tornatore ha presentato a Domenica In il primo di una serie di spot sul vaccino anti Covid-19 che gli è stata commissionata dal commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Il video, che potete vedere qui sotto, si intitola La stanza degli abbracci ed è stato condiviso da Roberto Speranza su Twitter.

Nello spot, che sembra ambientato in una stanza degli abbracci organizzate in alcune strutture, tra cui le case di riposo, una donna e la sua anziana mamma si incontrano e si scambiano un abbraccio, divise da un sottile telo di plastica trasparente, che le protegge da un possibile contagio. Le due indossano anche una mascherina e scambiano qualche parola sui vaccini. Insieme a loro ci sono altri ospiti anziani che incontrano i loro cari, sempre divisi dalla protezione trasparente. La giovane donna è dubbiosa, ma sua madre cerca di rincuorarla: "I dubbi aiutano, devi volerti bene". A quel punto un forte vento solleva il telo di plastica e la signora solleva le braccia.

La colonna sonora di questo spot, che è il primo di una trilogia (ma Tornatore ha spiegato che forse ce ne sarà un quarto) è firmata da Nicola Piovani, compositore premio Oscar per La vita è bella, che lo scorso autunno ha avuto il Coronavirus ed è stato ricoverato per più di un mese.

A proposito del suo spot Giuseppe Tornatore ha spiegato che "Le persone che sono ancora incerte, che dicono di non volersi sottoporre al vaccino, non vanno colpevolizzate ma comprese e aiutate. L'idea era di evitare la dimensione didascalica, informativa e didattica, puntando sul concetto di trasmettere una riflessione attraverso un clima emotivo"

Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group, produttore esecutivo è Enrico Venti