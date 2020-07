Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, lui confessa: "Sono innamorato"

Giulio Berruti ammette per la prima volta in TV di essere innamorato di Maria Elena Boschi. I due erano stati fotografati più di una volta in atteggiamenti complici.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono ufficialmente una coppia: l'attore l'ha confermato in TV durante C'è tempo per..., programma di Rai1 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini.

I giornali specializzati nel gossip avevano dato la notizia già da alcuni giorni: Giulio Berruti e l'ex ministra Maria Elena Boschi si sono fidanzati. La love story è stata confermata dal diretto interessato durante un'intervista su Rai1. Parlando con Anna Falchi e Beppe Convertini, l'attore che abbiamo visto nella fiction Pezzi unici, ha detto: "Sono innamorato? Sì, lo sono. È inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto". La prima ammissione pubblica per la coppia: nei giorni scorsi davanti alle foto e agli articoli pubblicati dai giornali avevano mantenuto sempre il massimo riserbo. "Non voglio dire nulla di più perché sono molto riservato" ha aggiunto Giulio per poi lasciarsi scappare: "siamo una bellissima coppia".

Il settimanale Chi aveva pubblicato delle foto in cui i due si scambiavano un bacio durante una cena, ma fino a pochi giorni fa Giulio Berruti su era rifiutato di commentare, parlando con magazine F aveva detto: "Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile".