Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: il commento alla foto sexy su Instagram è "territoriale"

Siparietto social per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. L'attore ha postato una sua foto sexy su Instagram e il commento della parlamentare non è passato inosservato agli altri follower, che hanno replicato a loro volta. Sotto la foto di Berruti a torso nudo, la parlamentare di Italia VIva ha scritto infatti "Mio", con tanto di cuoricino. Poco dopo però, Berruti ha deciso di disattivare e cancellare i commenti.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono legati ufficialmente dagli inizi del 2020, la loro relazione è stata molto chiacchierata sui siti di gossip: lui, 37 anni è un attore noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a serie tv come 'È arrivata la felicità'. Maria Elena Boschi, 40 anni, è la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati ed ex ministro del Governo Renzi.

Nella foto condivisa su Instagram, Giulio Berruti è sul letto a petto nudo, col braccio destro sotto la testa, e nella caption si legge "Holy Day". Particolare curioso, sul braccio destro Berruti ha un tatuaggio dalla trama complessa, che ha attirato l'attenzione dei follower. Tra i tanti commenti entusiasti delle follower è spiccato subito quello della sua fidanzata, la Boschi ha scritto "Mio", con tanto di cuoricino.

A qualcuno l'esternazione della parlamentare è sembrata eccessiva, quasi territoriale, ed è stata commentata negativamente da molti utenti, tanto che Giulio Berruti ha preferito cancellarli tutti e disattivarli. Sotto la sua foto ora è possibile mettere solo il classico like.

Selvaggia Lucarelli su Twitter ha riportato lo screen del post, prima della cancellazione, scrivendo "Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un'adolescente. Tenerezza". Poco dopo, la giornalista ha postato un secondo screen: qui la parlamentare risponde "te piacerebbe" ad un'utente che, commentando il suo "Mio", le ha scritto "se devi dire che ti appartiene, è perché in realtà non lo è" (sic) Anche per questo secondo post la Lucarelli ci ha voluto dare un suo commento "C'era anche la parte in cui scoatta", riferendosi, ovviamente, alla risposta di Maria Elena Boschi.