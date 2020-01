Giulia Michelini agitata a C'è posta per te: perché?

Giulia Michelini, ospite stasera di C'è posta per te 2020, è apparsa agitata fin dai promo diffusi online per annunciare la sua partecipazione: il perchè è una vecchia storia.

Se Giulia Michelini, ospite stasera di C'è posta per te 2020, appare agitata durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi non c'è necessariamente da preoccuparsi.

Come molti utenti hanno potuto notare fin dalle clip diffuse sui social della trasmissione per annunciarne la partecipazione, Giulia Michelini è entrata in studio già mordicchiandosi il labbro inferiore, stesso gesto che nel 2018 l'ha fatta quasi diventare un meme ma che ha creato anche preoccupazioni ai suoi numerosi fan.

Perchè Giulia Michelini è sempre agitata quando è ospite di qualche programma in TV? Il motivo sta tutto nella sua ben nota timidezza.

Giulia Michelini sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe e noi già non vediamo l'ora Vi aspettiamo sabato alle 21.10 su Canale 5! pic.twitter.com/bFakM2MOLo — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 22, 2020

E anche qualcosa di più, perchè la Michelini soffrirebbe di veri e propri attacchi d'ansia quando si trova di fronte a un vasto pubblico dal vivo. A spiegarlo è stato lei stessa in una vecchia intervista con Silvia Toffanin a Verissimo: "detesto andare in televisione, sono completamente incapace in quei contesti e ormai questa cosa è chiara a tutti. Mi sento un po' a disagio, in imbarazzo...". Giulia Michelini, dunque, a dispetto del lavoro che fa, è una persona molto timida e non ha nessun problema ad ammetterlo: i tantissimi fan la amano anche per il suo essere così sincera.