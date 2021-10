Giucas Casella: "Ho incontrato Amanda Lear quando era ancora un uomo". La cantante replica: "Mai conosciuto"

Giucas Casella avrebbe conosciuto Amanda Lear quando il suo nome era Peki D'Oslo ed era un uomo. Questa la rivelazione dell'illusionista nella casa del GF Vip, a cui però la cantante ha risposto in un'intervista a Rolling Stone.

A pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella, raccontando dei numerosi incontri che ha avuto nella sua lunga carriera, ha parlato anche di Amanda Lear, la cantante originaria di Saigon arrivata al successo in ambito musicale nel 1977 grazie al singolo Tomorrow, tratto dall'album I Am a Photograph.

Il concorrente del reality, rivelando agli altri inquilini del suo incontro con Amanda Lear, aveva raccontato che a 25 anni era stato al Moulin Rouge per un anno, poi, stanco della vita che conduceva, aveva deciso di abbandonare fin quando non aveva incontrato la cantante. Giucas, stando al suo racconto, avrebbe conosciuto Amanda quando era Peki D'Oslo, che, secondo alcune ricostruzioni, corrisponderebbe allo pseudonimo usato da Amanda Lear quando era ancora uomo.

"Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, lì mi sono fermato per un anno. Poi ero stanco e non ce la facevo più a fare quella vita. Mi sono fermato per un po' e ho incontrato Peki D'Oslo, parlo di Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse 'non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare'. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai con maggior impeto", ha raccontato Giucas al Grande Fratello. Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di ripetere il racconto in diretta, Casella ha detto di non ricordare di averne mai parlato, a dispetto della presenza delle telecamere.

Nell'intervista di Amanda Lear a Rolling Stone, Gaspare Baglio è tornato sull'argomento chiedendo alla cantante cosa ne pensasse. "Cosa mi dici delle affermazioni di Giucas Casella al GF Vip? ", ha chiesto il giornalista, e la Lear ha prontamente risposto: "Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia".