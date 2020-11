Giovannona coscialunga, disonorata con onore: la commedia erotica con Edwige Fenech stasera su Cine34

Stasera su Cine34, alle 21:15, torna Edwige Fenech con Giovannona coscialunga, disonorata con onore. La commedia erotica di culto è il film che apre la rassegna "Amori e altri equivoci", dedicata ai ménage coniugali ed extraconiugali messi in scena nelle celeberrime commedie sexy all'italiana degli anni '70.

Le curve di Edwige Fenech sorprendono Pippo Franco nel cult sexy Giovannona Coscialunga

Film del 1973 diretto da Sergio Martino, Giovannona coscialunga, disonorata con onore è la storia del commendator La Noce (Gigi Ballista), titolare di una fabbrica di formaggi che inquina un fiume che scorre nei pressi di Catania.

Per evitare multe, chiede i favori dell'onorevole Pedicò, che però aiuta solo ed esclusivamente chi gli concede la moglie. La signora La Noce però non è solo poco attraente, ma è anche una fervente cattolica, quindi il commendatore incarica il suo segretario, l'Albertini (Pippo Franco) di trovare un rimpiazzo per mandare in porto l'affare.

A questo punto entra in scena lei, Cocò, "nome d'arte" della bellissima prostituta meglio conosciuta come Giovannona Coscialunga (Edwige Fenech).