Giornate Professionali di Cinema 2022: svelati i nomi dei grandi ospiti

Alessandro Siani e il regista Sydney Sibilia sono tra i grandi ospiti, martedì 29 novembre a Sorrento, del secondo giorno di programmazione della 45' edizione delle Giornate Professionali di Cinema - New Challenges, together. Attesi anche gli attori Giovanna Rei, Erasmo Gensini, Francesco Di Leva, Cristina Donadio ed i registi Giuseppe Nuzzo e Francesco Patierno.

L'evento costiero organizzato dall'ANEC con la collaborazione dell'ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica si conferma il principale appuntamento professionale dell'industria cinematografica italiana.

Alle ore 10, l'attività educational riservata alle scuole del territorio propone al Cinema Tasso la proiezione di "Ragazzaccio" una commedia drammatica di Paolo Ruffini con Alessandro Bisegna, Jenny De Nucci, Beppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatori (distr. Adler Film). Al termine del film ci sarà l'incontro/dibattito con Paolo Ruffini, moderato dalla regista ed attrice Cristina Puccinelli.

In programma le anteprime di "What's love got to do with it" di Shekhar Kapur con Emma Thompon, Lily James e Shazad Latif per Lucky Red (Hilton, ore 9) e "Tramite amicizia" di Alessandro Siani (Hilton, ore 17) per 01 Distribution. Al cinema Tasso, alle ore 21, per le "anteprime in Città" sarà proiettato il film/commedia "Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie!3)" di Philippe de Chauveron con Christian Clavier e Chantal Lauby.

Gli incontri di aggiornamento, sempre più importanti per la ripresa del comparto, prevedono quello moderato da Alberto Tognazzi (General Manager - Deluxe Italy) dal titolo "Comunicazione e promozione: download your customer" dove intervengono Francesco Marchetti (marketing strategist Vèrtice 360), Donatella Marra (Senior Strategist &Digital Marketing Manager Sony Pictures), Federica De Cola (COO Dplace), Francesca Rumi (trade Marketing Manager Universal Pictures) e Jessica Andreola (Direttrice Victoria Cinema di Modena).