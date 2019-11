Giorgio Tirabassi, infarto per l'attore durante la presentazione di un film

Giorgio Tirabassi è stato colpito da un infarto durante la presentazione di un film a L'Aquila: l'attore è stato prima soccorso da alcuni medici presenti in sala e poi trasportato in ospedale. Al momento in cui scriviamo, le condizioni di Tirabassi sarebbero gravi.

Questa sera, intorno alle 21.00, Giorgio Tirabassi si trovava a Civitella Alfedena, in provincia de L'Aquila, nel Centro Congressi, per la presentazione del film Il Grande Salto, di cui è regista e interprete. Tirabassi si è sentito male ed è stato soccorso da alcuni medici che erano presenti in sala, i quali, dopo aver constatato la gravità della situazione - al momento in cui scriviamo si parla di un infarto - hanno chiesto l'intervento del 118 di Castel di Sangro, che hanno trasportato l'attore all'ospedale di Avezzano.

Giorgio Tirabassi ha 59 anni ed era nella cittadina abruzzese per una presentazione de Il Grande Salto, che vede nel cast anche Ricky Memphis oltre a Paola Tiziana Cruciani, e in ruoli secondari, anche Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Il film è uscito ufficialmente nelle sale la scorsa estate, ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione de Il Grande Salto.