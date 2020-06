Gioco di seduzione: il film erotico con Moana Pozzi stasera su Cielo

Va in onda stasera su Cielo, in seconda serata alle 23:05, Gioco di seduzione, film erotico diretto nel 1990 da Andrea Bianchi, con protagonista Moana Pozzi.

Seconda serata bollente stasera su Cielo dove, alle 23:05, arriva Moana Pozzi in Gioco di seduzione, film molto, molto erotico scritto e diretto nel 1990 da Andrea Bianchi (accreditato come Andrew White), controverso regista che, appena un anno prima, aveva diretto anche Pamela Prati nel thriller Io Gilda.

Erotismo a tinte soprannaturali e quasi horror, la storia di Gioco di seduzione comincia quando il custode Giuseppe, collaboratore del conte Enrico, durante l'assenza dei padroni di casa concede l'uso dell'antico castello al fotografo Luigi e alla sua troupe per un servizio di moda a cui parteciperà la bella Ingrid (Moana Pozzi). C'è però qualcosa che il custode non ha raccontato sul maniero: come molte vecchie dimore, anche il castello in questione è infestato da un fantasma.

Moana Pozzi, vent'anni dopo: un mito senza tempo

La situazione rischia di precipitare quando il conte Enrico (Rodolfo Licari) e la contessa Eleonora (Marina Hedman) tornano a casa prima del previsto. Per fortuna la troupe e i modelli riescono a rendere molto più leggera e giocosa l'atmosfera. É durante la notte, però, che succede l'impensabile: il fantasma comincia a tormentare gli ospiti, che ora fuggono a gambe levate mentre la quiete torna ad inghiottire la vecchia dimora.

I 25 migliori film per adulti, vecchi e recenti