Ginny & Georgia: il trailer della nuova serie Netflix

Ginny & Georgia è la nuova serie Netflix in arrivo il 24 febbraio e il trailer regala le prime sequenze del progetto.

Nel video si vede il trasferimento della teenager Ginny e della sua famiglia, mostrando inoltre il complicato rapporto con la madre Georgia che sembra più immatura rispetto alla figlia, tra interazioni con i giovani vicini e incapacità di affrontare i suoi problemi. La protagonista sottolinea che la madre le aveva promesso di cambiare, ma di essere convinta che le stia continuamente dicendo bugie.

Il cast di Ginny & Georgia è composto da Antonia Gentry (Raising Dion) nella parte di Ginny, una teenager che si sente spesso messa in ombra dalla madre, la trentenne Georgia (Brianna Howey, Batwoman). Georgia si trasferisce con la sua famiglia in una città di provincia del New England nel tentativo di avere una vita normale, ma il passato della donna minaccia di rovinare il suo nuovo inizio.

Tra i protagonisti ci sono poi Scott Porter (Friday Night Lights) nella parte del sindaco Paul Randolph e Felix Mallard (Together) che sarà invece Marcus.

La serie è stata creata e prodotta da Sarah Lampert, mentre Debra J. Fisher (Being Mary Jane) ha l'incarico di showrunner e produttrice.